Liga MX Toluca vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Consulta dónde y a qué hora ver este partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video Toluca vs. Pachuca: Dónde ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Este domingo 3 de mayo, Toluca será anfitrión de Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Toluca ocupó la posición 5 de la tabla con 30 puntos, registra ocho victorias en lo que fue el torneo regular y cinco de ellas son en calidad de local. En su último partido, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León para terminar en ese puesto.

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Por su parte, Pachuca finalizó con 31 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la cuarta posición, sitio al que cayó en las últimas fechas. En su más reciente encuentro, los Tuzos perdieron 2-0 ante Pumas como local.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. PACHUCA DE LIGUILLA



Este partido luce parejo desde lo estadístico, pero la experiencia en el banquillo de Antonio Mohamed puede ser fundamental ante Esteban Solari que apenas tuvo completo este certamen con los Tuzos

La ventaja para los Tuzos puede ser el no tener convocados a la Selección Mexicana, a cambio de los Diablos Rojos que no podrán contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega.