Toluca vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026
Consulta dónde y a qué hora ver este partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla.
Este domingo 3 de mayo, Toluca será anfitrión de Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.
Toluca ocupó la posición 5 de la tabla con 30 puntos, registra ocho victorias en lo que fue el torneo regular y cinco de ellas son en calidad de local. En su último partido, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León para terminar en ese puesto.
Por su parte, Pachuca finalizó con 31 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la cuarta posición, sitio al que cayó en las últimas fechas. En su más reciente encuentro, los Tuzos perdieron 2-0 ante Pumas como local.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. PACHUCA DE LIGUILLA
Este partido luce parejo desde lo estadístico, pero la experiencia en el banquillo de Antonio Mohamed puede ser fundamental ante Esteban Solari que apenas tuvo completo este certamen con los Tuzos
La ventaja para los Tuzos puede ser el no tener convocados a la Selección Mexicana, a cambio de los Diablos Rojos que no podrán contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega.
- Cuándo es el Toluca vs. Pachuca: el juego es este domingo 3 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.
- A qué hora es el Toluca vs. Pachuca: el partido inicia en México a las 7:15PM; en Estados Unidos es a las 9:15PM tiempo del Este, 8:15PM tiempo del Centro y 6:15PM tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Toluca vs. Pachuca: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y app de TUDN.