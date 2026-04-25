Liga MX Toluca despide a León del Clausura 2026 con goleda en el Nemesio Diez Con un hombre menos, los Diablos Rojos despachan a los Esmeraldas en la última jornada de la Liga MX.

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El Toluca derrotó al León algo que estaba presupuestado, aunque no de la forma en la que como finalmente se dio: en una hecatombe, sobre todo en el segundo tiempo en este partido de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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Marcador de 4-1 a favor de los Diablos Rojos que completaron el trabajo con un hombre menos en el campo, tras la expulsión del 'Pollo' Briseño en el complemento, pero los dirigidos por Antonio Mohamed se sobrepusieron para acabar por golear a los guanajuatenses.

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Sebastián Córdova abrió el marcador con un auténtico golazo al ángulo desde fuera del área apenas cuando transcurrían cinco minutos de iniciado el encuentro.

León tuvo esperanzas gracias a un gol de Diber Cambindo casi acabando el primer tiempo, pero los Diablos Rojos recuperaron la ventaja a los 59'.

A pesar de que el 'Pollo' Briseño fue expulsado, los Diablos Rojos se las arreglaron para extender su dominio ante un León que ya estaba volcado adelante en busca del triunfo.

Díaz Price y Nico Castro cerraron la cuenta para los Diablos Rojos que cumplieron su parte y buscarán el tricampeonato, mientras que León, que necesitaba ganar en casa del bicampeón, terminó su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.