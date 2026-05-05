Tigres tiene saldo parejo avanzando a Semifinales tras ganar Ida de Cuartos de Final
Los números demuestran que Chivas aún tiene posibilidades de dar la sorpresa en casa.
En unos cuantos días, Tigres y Chivas se volverán a enfrentar para definir al primer semifinalista del Clausura 2026, pero pese a la ventaja de los Universitarios existe un dato que no los deja nada tranquilos.
Chivas contará con la doble ventaja de cerrar la serie en el Estadio Akron y su posición en la tabla en caso de un empate global, pero también pondrá a prueba las bipolares estadísticas de Tigres cuando se trata de avanzar a semifinales tras haber ganado el juego de Ida en cuartos de final.
Y es que el cuadro que ahora dirige Guido Pizarro ha avanzado en 8 ocasiones a semis cuando gana el primer partido de cuartos de final, pero ha fracasado en 7, lo que prácticamente es un volado.
Cabe resaltar que en dos de esas ocho veces que avanzó, Tigres llegó a Liguilla como séptimo lugar de la tabla general, pero en ninguna ocasión cayó o avanzó ante Chivas, lo que alimenta las esperanzas de los aficionados al Rebaño.
El conjunto de Gabriel Milito solo necesita empatar en el global para avanzar a semifinales, tarea que luce complicada, mas no imposible, ante la baja de sus jugadores clave por el llamado a Selección Mexicana.
NÚMEROS DE TIGRES TRAS GANAR LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL
TIGRES AVANZA
- CL03 Tig vs Tol / 1-2 y 2-2 avanza a SF
- AP03 Tig vs CAZ / 0-1 y 1-2 avanza a SF global 2-2
- AP11 Tig vs Pac / 0-1 y 3-0 avanza a SF
- CL12 Mor vs Tig / 1-0 y 1-4 avanza a SF global 5-1 - 5°
- Ap15 Jag vs Tig / 2-1 y 0-1 avanza a SF global 3-1 - 5°
- CL17 Mty vs Tig / 4-1 y 0-2 avanza a SF global 6-1 - 7°
- CL22 Tig vs CAZ / 0-1 y 1-0 avanza a SF tabla
- CL23 Tol vs Tig / 4-1 y 3-1 avanza a SF global 5-4 - 7°
TIGRES ELIMINADO
- 83-84 Pum vs Tig /1-0 y 3-0 eliminado en CF 3-1 global - 6°
- 89-90 Tecos vs Tig / 3-2 y 3-1 eliminado en CF 5-4 global - 6°
- CL05 Mor vs Tig / 3-2 y 2-1 eliminado en CF global 4-4 - 9°
- CL18 Sts vs Tig / 2-0 y 2-0 eliminado en CF global 4-0 - 5°
- AP18 Pum vs Tig / 2-1 y 3-1 eliminado en CF global 4-3 - 6°
- AP19 Tig vs Ame / 1-2 y 2-4 eliminado en CF global 5-4
- AP22 Pac vs. Tig / 1-0 y 2-1 eliminado en CF por tabla - 5°