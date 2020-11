Siboldi: "Para ser campeón tienes que jugar noventa minutos"

Luego del doblete de Dinenno que significó la remontada de Pumas a Cruz Azul , Robert Dante Siboldi admitió tener un cierre de torneo regular no deseado, ya que para lograr el campeonato se debe estar concentrado hasta el último silbatazo.

"Me deja que algo hicimos durante todo el torneo y estamos entre los primeros cuatro, quizá no como nos hubiera gustado terminar, pero es lo que merecemos, ahora prepararnos en estos 15 días para enfrentar la Liguilla y nada más, nos deja mal sabor de boca en el cierre”

“Creo que hicimos 85 minutos muy buenos, pero al final ya no, estoy molesto por eso, enojado conmigo, al final del partido no supimos manejarlo, es en lo que nos tenemos que enfocar, el manejo del partido, era un triunfo merecido y en dos centros lo gana Pumas, tenemos que trabajar en eso, no nos alcanzó, para ser campeón tienes que jugar los noventa y tantos minutos a muy buen nivel”.