El técnico de Tigres fue castigado por la Comisión Disciplinaria con tres partidos de sanción , hecho que no acepta, pero no comparte, al tiempo que siguió explicando lo que acontenció el pasado sábado.

"Veo que Ditta está muy enojado, quiero calmarlo, no se puede, se vuelve a generar otro conato y ni sus propios compañeros pueden controlarlo, ahí es donde participo, doy una zancada donde busco intervenir, pero di paso largo, quedé con el pie de apoyo en el aire, me desestabilicé y me agarré de Rotondi, no me caí de milagro, fue la intención de apaciguarlo".