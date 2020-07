"Las cosas cuando cuestan mucho valen la pena. Hay que demostrar todos los días y pelear todos los días porque el futbol mexicano es muy competitivo; el grupo me ha recibido bien. No porque unos no vean mi llegada bien otros van a tirarme mala onda. Me motiva para demostrarles que tengo que aportar un granito de arena para quedar campeón", añadió el canterano americanista.