“Mi primera sorpresa es que hagamos una fiera competitiva y es todo por ganar, incluso hacer una llave que disloque a Salah o lo que se te ocurra en el camino, ayer no fue por actos de competitividad, fue un acto de voracidad o no sé qué qué término de utilizar”.

“El jueves los eliminaron, el Vancouver, yo no vi eso mientras los eliminaban, ayer con un partido que controlaron todo el tiempo, yo no vi por qué la agresión a Bennevendo, que es el colmo que Bennevendo, además decía que era su ídolo, pero ya es otra historia, o la última del partido con el juego todavía tres por cero, tres por uno la patada por atrás a Memo Martínez que ni lo impacta”.

“Yo no entendí lo de ayer para alguien de esa experiencia, no me parece gracioso para alguien que idolatra a Ramos, pero eso de poner en Instagram ya tenía que ver yo mi primera roja en esta liga o no me iba a ir de esta liga sin ver mi firma”.