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    Montiel quiere hacer dudar en Javier Aguirre para el Mundial 2026

    El mediocampista de Tuzos asegura que aún no está la lista de futbolistas y quiere hacer dudar a Javier Aguirre .

    Por:Omar Carrillo
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    Video Elías Montiel busca sembrar dudas en Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Elías Montiel, jugará las Semifinales ante Pumas no solo con la idea de avanzar a la Final sino también con la mira de hacer dudar a Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 luego de la pubalgia que le hizo perderse parte del Clausura 2026 y con ello no ser convocado a la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

    "Como siempre lo he dicho, sí me frenó un poco todo el tema de las lesiones, torneos y demás, poder llegar allí a a estar en selección, pero bueno yo sigo enfocado. Al final estamos nosotros aquí en el club, lo que hagas en el club se va a ver reflejado en en otras instancias en selección, en otros equipos, en otros clubes y demás", aseguró en conferencia de prensa.

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    Y por supuesto no pierde las esperanzas de jugar la competencia de la FIFA.

    "Como dices, aún no está en la lista, yo sigo jugando, sigo haciendo lo que me toca, haciendo los mejores partidos que pueda hacer. Ahí pues sí dejarle ciertas dudas (al técnico nacional, Javier Aguirre) para para ver si se puede y y si no, pues gracias a Dios que que me tocó ya recuperarme de la lesión y hoy estoy bien", añadió.

    Sobre el cambio de árbitro para el partido de ida de las Semifinales ante los universitarios, también tuvo palabras.

    "Sí, bueno, todos sabemos que contra Pachuca en temas de arbitraje, de federación, siempre hay algo ahí que que que nos quieren mover o demás. Al final, eso a nosotros no nos modifica tanto, nosotros vamos a hablar en la cancha, vamos a salir a jugar y a hacer el mejor partido que podamos hacer", concluyó.

    El primer duelo ante los felinos se celebrará el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, mientras el encuentro de vuelta será el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

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