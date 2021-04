"Como todo Clásico es de garra, de lucha, entrega, de no dar una pelota por perdida, saber que las posiciones en la tabla puedan ayudar a los dos, uno puede ir mejor, pero eso no quita que el Clásico hay que matar o morir y para mí el jugarlo es, me siento afortunado porque he vivido varias y me han tocado varias victorias y quiero seguir alargando esa.