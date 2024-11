A poco menos de una semana para el Clásico Tapatío de Play-In entre Chivas y Atlas , el entrenador de los rojinegros, Beñat San José, no niega que la previa rumbo al especial encuentro comience a desbordarse de pasión.

En palabras para Línea de 4 , el entrenador de 'La Academia', mencionó que si bien el partido es muy emocional, no hay excusa para no mantenerlo en el plano deportivo.

"A nosotros nos tocó ganar el clásico pasado y queremos hacerlo de nuevo, al final no hay clásico que se quede frío, no tendría ese brillo este tipo de partidos. Nosotros sin duda estamos muy enfocados en poder conseguir la victoria".

El Rebaño no alcanzó el pase directo a los Cuartos de Final tras caer en casa frente al Atlético de San Luis en la última jornada del torneo regular, por lo que hora deberá enfrentar el primero de dos partidos de Play-In.

El ganador del partido Chivas vs. Atlas del Play-In de la Liga MX no avanzará aún a los Cuartos de Final, deberá enfrentar al perdedor del Play-In entre Tijuana vs. América para entonces sí meterse entre los mejores ocho.