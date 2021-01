Solari sobre Roger: "No se trata de un jugador, sino de todos"

"Hay que hacer muchas cosas bien para ganar, no fue el más lúcido de nuestros partidos. No se trata de un jugador, se trata de todos", sentenció en rueda de prensa.

"La semana fue extraña, no se sabía cuándo se iba a jugar este partido, ayer se reportaron como 19 casos en fuerzas básicas, jugadores no pudieron venir, finalmente muchos eran falsos positivos, todo esto causa incertidumbre. No es sencillo, todos hacemos un esfuerzo, no es exclusivo, le pasa a todo el futbol mexicano y futbol mundial.