Solari defiende que su equipo fue ofensivo ante Puebla

El estratega del América , Santiago Solari señaló con seguridad que su equipo sí lució ofensivo en el duelo ante Puebla , pese a que no se pudo ver reflejado en el marcador.

“Yo creo que su tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo vi un partido distinto, yo recuerdo un tiro de Chucho, recuerdo un tiro de Jorge de zurda, en el primer tiempo recuerdo un tiro de Córdova y la de Viñas al final, no sé si me olvidó alguna, obviamente queremos seguir mejorando, afianzarnos en los puntos y que vayan agarrando ritmo y eso que aún no está Valdez, esperamos que en un mes y medio pueda participar con nosotros”, indicó tras la victoria por la mínima ante los Camoteros.