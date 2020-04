Ruso Zamoligny | Matando la ilusión

Desde pequeños los que alguna vez pateamos la pelota y nos enamoramos de este hermoso deporte seguramente pensamos que sería fantástico poder jugar en primera y no tengo dudas de que muchos crecimos imaginándonos en un estadio repleto, disputando algún partido importante, soñando con ser Hugo Sánchez, Ronaldo, Zidane, Cuauhtemoc o el futbolista de moda, según la edad que tengamos.

De todos los que inician y persiguen la pelota tantos años, solo unos pocos elegidos llegan a ser futbolistas de élite, otros tantos millones no pueden llegar a ese extraordinario nivel, solo les alcanza para competir en escalones intermedios, algunos un poco más abajo y otros mas arriba.

Esta aspiración no solo la tiene el joven que empieza su carrera sino también la tiene ese futbolista mayor que le ha dedicado a su profesión una vida de entrenamientos, que ha dejado mucho tiempo a su familia por irse a una concentración, a un viaje largo para competir del otro lado del país contra alguien que también sueña y busca llegar al máximo circuito.

Esta decisión de dar paso a una llamada “Liga de Desarrollo” con límite de edad no solo mata la ilusión de cientos de futbolistas que ya no darán la edad, sino también perjudica a las próximas camadas que ya no tendrán el mismo nivel de competencia que en la actual liga de Ascenso.