El delantero colombiano Roger Martínez comentó que “independientemente de todo quiere jugar y ser feliz” luego de contribuir con un gol para que el América venciera 2-0 a FC Juárez en partido correspondiente a la Jornada 3 del Guard1anes 2021, el cual se aplazó por los casos positivos de COVID-19 por parte de las Águilas.

“Independientemente de todo, quiero jugar, disfrutar en la cancha, ser feliz porque es lo que todo futbolista quiere, a veces no te dan las oportunidades que necesitas o mucha gente piensa que no doy lo mejor en la cancha, pienso que las veces que me ha tocado jugar ha sido así”, dijo al término del encuentro celebrado en el Estadio Azteca.

Roger agradeció a Dios por reencontrarse con el gol después de que su nombre ha estado en la lista para salir del América.

“Darle la gloria y la honra al señor porque me permite este momento, lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, quiero jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer y es lo único, en la cancha siempre trato de dar lo mejor. Una felicidad muy grande después de todo lo que he pasado, un gol y que ayuda al equipo”, señaló.

El atacante colombiano negó haberse quitado presión tras el gol y aseguró que está comprometido con el cuadro azulcrema.

“No, sinceramente no, pienso que estar en este club es algo muy bonito, siempre va a haber presión, siempre te van a exigir que des más, pero siempre me dan ganas de jugar y dar lo mejor porque por ahí se dicen muchas cosas y eso me da fuerzas para querer jugar, ser feliz y disfrutar de esto que es tan bonito como el futbol”, finalizó.

Respecto a si fue justo el trato que recibió por parte del anterior cuerpo técnico, Roger contestó: “Más allá de si fue justo o no, ya no importa, cada quien pensará y tendrá en su corazón lo que quiera, tengo mi corazón tranquilo, siempre he dado lo mejor para este club, mis compañeros, estoy muy agradecido”.

“Es lo que te digo, yo quiero jugar y ser feliz, si me toca estar acá daré lo mejor y si no se lo dejo a Dios que es el que sabrá y decidirá, pero tengo mi cabeza acá”, añadió.