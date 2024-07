"Hoy se nos abre una nueva puerta, algo que llevo buscando desde hace tiempo y hoy se nos hace realidad. Se me hizo un proyecto muy interesante, es un gran equipo, tengo entendido que es el equipo más grande de Dinamarca, un equipo que juega competiciones donde puedo superarme, se me hizo un buen reto.

"Estoy agradecido con la institución por permitirme salir, que me hayan facilitado cumplir mi sueño, siempre será canterano azul, siempre estaré agradecido con ellos porque yo salí de ahí.

Santi Giménez apoyó decisión de Huescas de ir a Europa

"Santi es un gran amigo mío, me apoyó mucho en esta decisión, me dijo que no la pensara mucho en sumarme al futbol europeo, que iba a ayudarme a crecer mucho.