Ricardo La Volpe dejó de entrenar a Félix Fernández mientras lo dirigía en el Atlante , debido a una confusión que involucró a Jorge Campos , debido a que el ex director técnico argentino malinterpretó la situación .

“Tú me dejaste de entrenar por un acontecimiento. Me dijiste ‘nunca más te volveré a entrenar’ y nunca más lo hiciste. Jorge Campos se quedó sin equipo seis meses e iba a entrenar conmigo al final. Saliste, lo saludaste cordialmente y me dijiste después ‘si tienes al mejor aquí, para qué lo traes a él’, recordó Félix Fernández.