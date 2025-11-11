    René Higuita

    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    El ex portero colombiano destacó su paso por México donde tuvo la oportunidad de jugar con los Tiburones Rojos

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡No los olivida! El momento en el que René Higuita recuerda épicamente al Veracruz

    Luego de ser ingresado al Salón de la Fama del Futbol, Rene Higuita recordó con cariño su paso por el futbol mexicano donde vistió los colores del conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz.

    Durante su discurso de agradecimiento el ex portero colombiano destacó la cultura y la gastronomía que se encontró en México tras jugar en el puerto en 1997 que hizo que el auditorio se rindiera en aplausos.

    “He conocido gente hermosa y hoy sigo comprobando que las sonrisas más bellas que he visto… no puedo olvidarme de México, del tiempo maravilloso que viví en esta gran tierra cuando ataje 30 partidos para los Tiburones Rojos de Veracruz y anote dos goles, fue una época en la que disfrute de esa forma de ser alegre y humilde de los mexicanos, d e rica cultura y su incomprobable gastronomía

    “El futbol por lo regular te da y cuando te quita es porque te esta dando una lección, muchas lecciones tuve a lo lardo de mi carrera que mezclada con todo lo que me dio me sigue arrojando el camino es el amor, la tolerancia, la solidaridad y el respeto”, fueron las palabras de Higuita.

    R ené Higuita llegó al futbol mexicano en 1997 después de su segunda etapa con el Atlético Nacional para jugar por dos temporadas con el cuadro del Veracruz donde logró anotar dos goles, uno contra América y otro ante Santos, ambos desde el punto penal.

    Video René Higuita manda mensaje al Vasco Aguirre sobre Memo Ochoa

    Relacionados:
    René HiguitaVeracruz

