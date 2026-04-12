Liga MX Tala Rangel lanza mensaje en redes tras goleada de Chivas ante Tigres El arquero se pronunció a través de las redes sociales luego de la derrota sufrida ante en el Volcán.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video 'Tala' Rangel lanza mensaje de aliento en Chivas y afición lo respalda

En medio de la dura caída de Chivas por 1-4 en su visita a Tigres, dentro de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026, el arquero Raúl Rangel decidió dar la cara con un mensaje que mezcla autocrítica, resiliencia y esperanza.

A través de sus redes sociales, el guardameta rojiblanco compartió una reflexión que rápidamente conectó con la afición, misma que estuvo acompañada de imágenes del partido del sábado en el Estadio Universitario.

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¿Qué mensaje dejó Raúl Rangel para la afición de Chivas?

La derrota frente a los norteños frenó una racha de cinco partidos al hilo sin perder, incluyendo cuatro victorias. Pese a ello, el Rebaño se mantiene en la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 31 puntos.

“El miedo al fracaso es lo que te aleja del éxito. Este equipo no se rinde, seguimos adelante y seguimos fuerte”, fue lo que escribió el tapatío.

Su publicación generó varias reacciones y comentarios, en su mayoría positivos, de aficionados que se mostraron a favor y siguieron en la línea de apoyar al equipo.

Más allá del resultado, el equipo mostró lapsos de desconexión que fueron bien aprovechados por un rival contundente como Tigres, que no perdonó y que se mete a zona de Liguilla.

¿Cómo cerrará Chivas el Torneo Clausura 2026?

El cierre del campeonato será clave para definir el rumbo del equipo. Sus siguientes tres rivales, en el papel, lucen accesibles como Puebla, Necaxa y Tijuana.

Chivas necesita resultados, pero también recuperar confianza. Y en medio de la tormenta, voces como la de Rangel buscan mantener unido al vestidor y no caer en el conformismo.