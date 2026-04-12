Liga MX Gignac hace de fotógrafo de su hijo con Armando ‘Hormiga’ González La escena fue grabada tras finalizar el partido del partido de la jornada 14 en el Volcán.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gignac le toma foto a su hijo con Armando ‘Hormiga’ González

Las Chivas no pudieron seguir sumando puntos en su visita a Nuevo León, Tigres los goleó en partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El cuadro de los felinos se llevaron la victoria por 4-1 en el que los felinos fueron contundentes y en el que, Armando González, líder de goleo no logró incrementar su cuota personal.

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La victoria no solo fue para Tigres, sino también para el hijo del delantero francés André-Pierre Gignac, quien obtuvo una foto con el delantero de Chivas, Armando González.

El acto se llevó a cabo en los túneles del estadio tras finalizar el partido, en el clip que se volvió viral en redes sociales, se ve como el pequeño se acercó a la Hormiga y Gignac tomó la foto para después despedirse de forma cordial con el Rojiblanco.

Chivas quedó con 31 puntos en el liderato del torneo, Tigres llegó a 20 unidades que lo ubican en la sexta posición.

Para la siguiente jornada del Clausura 2026, Guadalajara recibirá al Puebla, mientras que los de la UANL harán lo propio en casa del Necaxa.