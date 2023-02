Rafael Puente celebra que Pumas tuvo al fin su merecida recompensa

"He sido un convencido de que hay que disfrutar el camino, el resultado al final uno no lo conoce y lo rigen mil variables que no se controlan, pero el día a día sí. Más que pensar en el futuro pienso en el presente, siempre partiendo del agradecimiento con dios y para quien confió en mí, y me ocupo de trabajar todos los días. Después, ¿qué pasa? No lo sé, lo dirá el tiempo", agregó.