Rafa Márquez: "Hugo el mejor mexicano; Messi el mejor de la historia"

“No me gustan las comparaciones porque tiene mucho mérito toda la gente que quiere poner el nombre de México en alto. Hugo lo hizo espectacular, ganó cinco pichichis, estuvo mucho tiempo en el Real Madrid y por eso para mí es el mejor de la historia”.

Entrado en el tema de Messi , Rafa recordó varios jugadores que tuvo de compañeros y otros que enfrentó, pero no dudó en poner al argentino en lo más alto.

“Disfrutaba de él (Ronaldinho), no tiene por qué estar en ese problema en Paraguay. Disfrutaba de cada entrenamiento, cada partido. Alguna vez comenté que no quería que se acabaran los entrenamientos, disfrutabas de estar con esas estrellas, las magias de Ronaldinho ”.

“Yo creo que no fue penal, obviamente quizás hubo algún toque. (si hubiera existido el VAR) no lo hubieran pitado. Son sensaciones tristes de volver a recordar porque teníamos una gran oportunidad, pero el futbol es de tomar decisiones en milésimas de segundos, a veces aciertas y a veces no, pero es como el ser humano aprende”.