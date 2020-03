Messi vence a Ronaldinho en la Final y gana torneo de driblings

En los Dieciseisavos de Final las contiendas fueron las siguientes: Ronaldinho vs. Ziyech, Robben vs. Douglas Costa, Mané vs. Cruyff, Rivaldo vs. Cristiano Ronaldo, Neymar vs. Delle Alli, Robinho vs. Riquelme, Mahrez vs. Best, Garrincha vs. Maradona, Messi vs. Bergkamp, Kaká vs. Boufal, Saint-Maximin vs. Ben Arfa, Zidane vs. Okocha, Pelé vs. Ribéry, Mbappé vs. Denilson, Dembélé vs. Hazard y Salah vs. Ronaldo.