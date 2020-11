Quique Setién habló sobre Messi: "Leo es difícil de gestionar"

“Leo es difícil de gestionar. ¡Quién soy yo para cambiarle! Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado. Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas. Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira", platicó en charla con El País.

"Desde luego que no. No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. Cuando firmas por un club de una dimensión como el Barça ya sabes que las cosas no van a ser fáciles a pesar de tener los mejores jugadores del mundo. Podía haber tomado decisiones drásticas, pero tampoco hubieran arreglado nada en un espacio tan corto como el que he estado. Hay situaciones que en otro contexto y en otras circunstancias yo tenía que haber sido diferente".