Narrativa Querétaro vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 11 de abril el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y Necaxa, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX del Clausura 2026.

Querétaro llega al encuentro con 12 puntos acumulados después de dos victorias en la temporada, la más reciente fue el sorpresivo triunfo frente al Toluca. En su último partido, los Gallos empataron en duelo pendiente frente a Bravos de FC Juárez.

PUBLICIDAD

Por su parte, Necaxa tiene 16 puntos tras cinco victorias, un empate y siete derrotas en lo que va del torneo. A este encuentro llega tras una victoria en su más reciente partido.

Con una diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos, el encuentro promete ser crucial para Querétaro en su búsqueda por mejorar su posición en la clasificación. Mientras tanto, Necaxa buscará consolidar su racha positiva y escalar aún más en la tabla.

No te pierdas la oportunidad de seguir este partido y descubre cómo y dónde se televisa el encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. NECAXA DE LA JORNADA 14



Querétaro llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Toluca en su antepúltimo encuentro y luego de empatar en duelo pendiente, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, Necaxa también se presenta en un buen momento, habiendo superado a Mazatlán FC, lo que les permite afrontar el duelo con optimismo y la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Querétaro vs. Necaxa : el juego es este sábado 11 de abril en La Corregidora.

: el juego es este sábado 11 de abril en La Corregidora. A qué hora es el Querétaro vs. Necaxa: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Querétaro vs. Necaxa: El evento estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.