Liga MX Los Bravos rescatan el empate de último minuto ante Gallos Blancos Los fronterizos buscaban meterse a puestos de liguilla, pero fueron sorprendidos por Querétaro.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Resumen | Querétaro deja ir el triunfo ante FC Juárez

Bravos de Juárez rescató ante Querétaro el empate de último minuto en partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto fronterizo se metió al estadio Corregidora donde buscaba el triunfo para meterse a puestos de liguilla, pero fueron sorprendidos por los Gallos Blancos que no supieron conservar la victoria.

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En la primera parte los Gallos Blancos tuvieron las mejores jugadas, incluido un balón al poste tras un cabezazo de Diego Reyes que casi rompe el empate a los 28 minutos.

Video ¡Palo! Se salva Juárez en el remate de Diego Reyes

Para la segunda parte ambos equipos se anularon, sin embargo, fue Querétaro el que apretó el acelerador y al 71’ casi abren el marcador, pero nuevamente el poste les quito gol.

Y fue hasta al minuto 90, cuando Jhojan Julio definió solo en el área para adelantar a los locales y todo indicaba que Gallos Blancos se quedarían con la victoria.

Video ¡Gol de Querétaro! Julio Palacios fusila a Jurado al 90’

Pero no contaban con que se agregarían 11 minutos, tiempo que aprovechó Bravos para empatar el juego en el último minuto por medio de Óscar Estupiñán desde el punto penal.

Video ¡Bravos empata al minuto 100 por la vía penal, Estupiñan anota!

Sin embargo, e ste empate le sabe poco al FC Juárez ya que un triunfo sobre Gallos Blancos lo hubiera metido entre los mejores ocho de la tabla general, pero el empate los colocó en la décima posición con 16 puntos.