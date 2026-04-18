    Liga MX

    Pumas incompleto: Keylor Navas y Carrasquilla, bajas ante Juárez

    El conjunto universitario tiene una mala noticia en medio de su estado de gracia dentro de la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
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    Pumas consiguió una nueva victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX después de dar cuenta del Atlético de San Luis a domicilio, aunque no todo es miel sobre hojuelas para el conjunto dirigido por Efraín Juárez.

    Los universitarios consiguieron una victoria que los catapulta incluso al subliderato de la Liga MX, pero la mala noticia en medio de toda la buena racha de los auriazules es que para su próximo compromiso, estarán incompletos.

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    Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla no podrán considerarse para la escuadra universitaria en su duelo ante Juárez en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Esto es debido a que ambos elementos tendrán suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, según marca el reglamento de la Liga MX. Por lo tanto, los de Efraín Juárez no tendrán a dos pilares para este compromiso.

    Carrasquilla vio la tarjeta amarilla a los 68', mientras que el portero Keylor Navas fue amonestado justamente cuando el partido estaba cerca del silbatazo final por hacer tiempo deliberadamente.

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