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    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver la Gran Final de Liga MX

    Se juega la Vuelta de la Final del futbol mexicano y acá te decimos dónde poder verlo.

    Por:Redacción
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    Video Final Pumas vs. Cruz Azul: esto sucedió cuando el primero y el tercero disputaron el título de Liga MX

    La Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá su partido de Vuelta este domingo 24 de mayo entre Pumas vs. Cruz Azul desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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    FINAL DE VUELTA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    Pumas vs. Cruz Azul definen estos días al nuevo campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con esta apasionante Final solo por TelevisaUnivision.

    Pumas vs. Cruz Azul

    • FECHA: Domingo 24 de mayo.
    • HORARIO: 19:00 horas CT de México y 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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