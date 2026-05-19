liga mx Cruz Azul jugará la final de ida como local en el estadio Ciudad de los Deportes La Liga MX permitió que la Máquina juegue en un tercer estadio como local en el torneo actual.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Cruz Azul tomó la decisión correcta para jugar la Final en CDMX?

Cruz Azul consiguió su pase a la final del Clausura 2026 al eliminar a Chivas, de inmediato saltó la duda sobre dónde se jugaría como local su partido por el título.

Este día al darse a conocer las fechas y los horarios para la Gran Final de la Liga MX, se dio a conocer que la Máquina jugará como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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Sobre este tema se platicó en la mesa de Tercer Grado Deportivo, donde David Faitelson reprobó la decisión de la Liga MX al darle esa opción al cuadro Celeste.

“Hoy por la mañana no tenía estadio para jugar la final. Es increíble que la Liga MX haga esto. Dios mío, no puedes tener tal desorden, porque sí entiendo que el estadio de la Ciudad de los Deportes era una sede alterna para Cruz Azul, pero esto no tendría por qué estar antes de comenzar la liguilla, no tendríamos que estar vilo, tendría que estar establecido”.

“Si fuiste a Puebla, como tu sede principal alterna, regresaste al Banorte para la inauguración perfecto, pues tienes que regresar a Puebla para jugar tu partido. Resulta que logras un acuerdo con con la familia Cosío con la gente de la Ciudad de los Deportes, vas a un estadio que está pintado de Azul Crema, de tu mayor rival deportivo”.

Por su parte, Alex de la Rosa comentó que cabe la posibilidad de evitar un desgaste del cual sufrieron durante sus viajes a Puebla para jugar como local.

“Yo veo un lado a ver, lo bueno y lo malo, lo bueno para mí, es que Cruz Azul encontró la forma de cuajar un proyecto porque en el último año de julio para acá ha jugado doce partidos en CU como local, ocho partidos en Puebla en el Cuauhtémoc, tres en el Banorte y ahora la final en otro cuarto estadio, ha ido y venido”.

“Larcamón nos dijo en alguna entrevista, nos hemos embotellado, Hemos estado detenidos más de cinco horas en la carretera Puebla, México, con lo que significa no jugar como local, porque cada 15 días tiene que moverte vía terrestre a Puebla, con el desgaste, con lo complejo para las familias, así que Cruz azul logró cuajar un proyecto que ha venido trabajando y pudiera el domingo entregar la décima estrella”.