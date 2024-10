Pumas vs. Cruz Azul vio el gol más rápido en la historia de La Máquina con el tanto de Ángel Sepúlveda en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria la noche de este sábado dentro de la Jornada 14.

“A mí no me gusta meterme en el trabajo de los demás. Para mí Ángel tiene nivel de selección con el presente que está teniendo. No sé si tienen que voltear a verlo, sí digo que el futbol es presente y el presente de Ángel llama la atención.