Liga MX Pumas rechazó a Gabriel Martinelli en el 2019 antes de fichar con Arsenal Este exjugador de la UNAM contó esta anécdota durante el programa de Faitelson sin Censura.

Video Pumas rechazó a Gabriel Martinelli, ofrecido por Ailton da Silva hace años

Aílton da Silva, exjugador de Pumas, reveló una anécdota de hace más de siete años cuando ofreció a Gabriel Martinelli, figura del Arsenal, al club y lo rechazaron.

En entrevista con David Faitelson en su programa Faitelson sin Censura, el brasileño contó este pasaje que se dio entre 2018 y 2019.

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Martinelli, rechazado por Pumas: Esto pasó



Aílton contó que en su momento, cuando estaba Rodrigo Ares de Parga como presidente del Club Universidad Nacional, en su papel de representante, ofreció a Gabriel Martinelli.

"A Martinelli lo ofrecí a Pumas y un presidente me dijo que era malo, por Dios. Pasó, Gabriel Martinelli yo lo ofrecí a un presidente alto que tenía Pumas, uno altote, lo ofrecí, él jugaba en el Ituano, me dijo 'cómo voy a llevar a un jugador de Ituano, por favor', el presidente no quiso", esto mientras destacaba sus cualidades y afirmó que era parecido a él en el estilo de juego.

A años de eso, Gabriel Martinelli fue convocado por Brasil para el Mundial 2026, el que será su segundo en su carrera deportiva, además de que jugará la Final de la Champions League con el Arsenal, recién campeón de la Premier League.

El pronóstico de Aílton para la Final de la Liga MX



Previo al partido de Ida de Cruz Azul vs. Pumas de la Final del Clausura 2026, el brasileño comentó lo que él cree que va a pasar.

"Yo creo que nosotros vamos a ganarle 2-1 allá y lo finalizamos con un 1-0 acá", dijo Aílton para un 3-1 global a favor de la UNAM en esta serie por el título del futbol mexicano.