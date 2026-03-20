Liga MX Keylor Navas y Pumas llegan a un acuerdo para renovar contrato El portero de Costa Rica se mantendrá más tiempo en la Liga MX con el cuadro de la UNAM.

Video Pumas: Keylor Navas llega a un acuerdo y firma renovación de contrato

Keylor Navas renovó este viernes con Pumas UNAM para mantenerse con el equipo de la Liga MX por más tiempo.

De acuerdo con información de Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, el acuerdo entre ambas partes es por un año más y se espera que en los próximos minutos, el conjunto de Pumas dé a conocer la noticia sobre Keylor Navas a través de las redes sociales.

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Navas había expresado su deseo de continuar con el equipo de Pumas hace unos días para un periodista tico, pero ahí mismo dejó entrever que había posturas diferentes, mismas que encontraron el mismo camino para alcanzar el acuerdo de renovación.

En los últimos días se había hablado de que Keylor había atraído el interés del Inter Miami de la MLS y hasta de equipos de Europa para continuar su carrera.

NÚMEROS DE KEYLOR NAVAS EN PUMAS



Keylor Navas llegó a Pumas para el pasado Apetura 2025 de la Liga MX tras una polémica salida de Newell's Old Boys de Argentina.

Sus números con la playera del cuadro de la UNAM son de 31 partidos jugados, todos de titular, con dos amonestaciones, 41 goles recibidos, en ocho partidos dejó su portería en cero y un total de 2,790 minutos.

Navas llegará a 40 años de edad como jugador auriazul el próximo 15 de diciembre y su recorrido en el futbol tiene a clubes como Real Madrid, PSG y Nottingham Forest, por mencionar a algunos.