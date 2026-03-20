Liga MX Keylor Navas tras renovar con Pumas: "Fue muy fácil para mí" El portero costarricense dijo sentirse muy feliz con el cuadro universitario.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Keylor Navas tras renovar con Puma: “Estoy feliz y para mí fue fácil”

Después de hacerse oficial la renovación de Keylor Navas con los Pumas, el portero costarricense no ocultó su felicidad por seguir con el equipo universitario y explicó como se dio el arreglo con la directiva universitaria.

"Siempre dije que quería seguir aquí para mí el sentirme bien y el sentirme feliz. Desde que llegue al club, tanto los compañeros como Efra, me ha tratado increíble y hemos hecho una unión de grupo que es difícil de conseguir en otro lugar y para mí eso es sumamente importante"

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"T omamos las conversaciones, fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar y fue solo revisar contratos, y después firmar"

" Para mí fue fácil porque mi familia está bien, con Efra estamos bien… es un grupo de trabajo increíble, y cuando uno se encuentra feliz y tranquilo y solo darle gracias a Dios de poder continuar y seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora", indicó Navas.

De igual forma, Keylor Navas señaló que disfruta mucha estar con Pumas y señaló que Efráin Juárez y sus compañeros fueron claves para su renovación.

"Hoy día lo más importante es mi familia y ser felices entonces cuando uno trata de buscar la felicidad y le pide a Dios que realmente lo ayude a uno a sentirse pleno y tranquilo eso hace que las decisiones sean mucho más fáciles, hace que me levante todos los días y ll egue a cantera feliz para entrenar, venir a CU para disputar cada partido, ver a la afición"