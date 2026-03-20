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    Keylor Navas tras renovar con Pumas: "Fue muy fácil para mí"

    El portero costarricense dijo sentirse muy feliz con el cuadro universitario.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Keylor Navas tras renovar con Puma: “Estoy feliz y para mí fue fácil”

    Después de hacerse oficial la renovación de Keylor Navas con los Pumas, el portero costarricense no ocultó su felicidad por seguir con el equipo universitario y explicó como se dio el arreglo con la directiva universitaria.

    "Siempre dije que quería seguir aquí para mí el sentirme bien y el sentirme feliz. Desde que llegue al club, tanto los compañeros como Efra, me ha tratado increíble y hemos hecho una unión de grupo que es difícil de conseguir en otro lugar y para mí eso es sumamente importante"

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    "T omamos las conversaciones, fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar y fue solo revisar contratos, y después firmar"

    " Para mí fue fácil porque mi familia está bien, con Efra estamos bien… es un grupo de trabajo increíble, y cuando uno se encuentra feliz y tranquilo y solo darle gracias a Dios de poder continuar y seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora", indicó Navas.

    De igual forma, Keylor Navas señaló que disfruta mucha estar con Pumas y señaló que Efráin Juárez y sus compañeros fueron claves para su renovación.

    "Hoy día lo más importante es mi familia y ser felices entonces cuando uno trata de buscar la felicidad y le pide a Dios que realmente lo ayude a uno a sentirse pleno y tranquilo eso hace que las decisiones sean mucho más fáciles, hace que me levante todos los días y ll egue a cantera feliz para entrenar, venir a CU para disputar cada partido, ver a la afición"

    "Cuando uno se siente feliz y tranquilo lo ayuda a tomar decisiones, pero también obviamente siempre estar preguntándole a Dios que nos de esa paz para tomar esas decisiones, después viene ese paso donde uno se siente muy agradecido y desde que llegue para mí Efraín ha sido pieza muy importante para que yo me sienta cómodo aquí entonces estoy comprometido con la directiva, equipo, con la afición y sobre todo con mi cuerpo técnico y mis compañeros… y ese tipo de cosas nos hace sentir tranquilo", agregó el portero.

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