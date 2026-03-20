Keylor Navas tras renovar con Pumas: "Fue muy fácil para mí"
El portero costarricense dijo sentirse muy feliz con el cuadro universitario.
Después de hacerse oficial la renovación de Keylor Navas con los Pumas, el portero costarricense no ocultó su felicidad por seguir con el equipo universitario y explicó como se dio el arreglo con la directiva universitaria.
"Siempre dije que quería seguir aquí para mí el sentirme bien y el sentirme feliz. Desde que llegue al club, tanto los compañeros como Efra, me ha tratado increíble y hemos hecho una unión de grupo que es difícil de conseguir en otro lugar y para mí eso es sumamente importante"
"T omamos las conversaciones, fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar y fue solo revisar contratos, y después firmar"
" Para mí fue fácil porque mi familia está bien, con Efra estamos bien… es un grupo de trabajo increíble, y cuando uno se encuentra feliz y tranquilo y solo darle gracias a Dios de poder continuar y seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora", indicó Navas.
De igual forma, Keylor Navas señaló que disfruta mucha estar con Pumas y señaló que Efráin Juárez y sus compañeros fueron claves para su renovación.
"Hoy día lo más importante es mi familia y ser felices entonces cuando uno trata de buscar la felicidad y le pide a Dios que realmente lo ayude a uno a sentirse pleno y tranquilo eso hace que las decisiones sean mucho más fáciles, hace que me levante todos los días y ll egue a cantera feliz para entrenar, venir a CU para disputar cada partido, ver a la afición"
"Cuando uno se siente feliz y tranquilo lo ayuda a tomar decisiones, pero también obviamente siempre estar preguntándole a Dios que nos de esa paz para tomar esas decisiones, después viene ese paso donde uno se siente muy agradecido y desde que llegue para mí Efraín ha sido pieza muy importante para que yo me sienta cómodo aquí entonces estoy comprometido con la directiva, equipo, con la afición y sobre todo con mi cuerpo técnico y mis compañeros… y ese tipo de cosas nos hace sentir tranquilo", agregó el portero.