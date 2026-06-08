Liga MX Pumas hace oficial la salida del director técnico Efraín Juárez Directiva Universitaria da a conocer que el estratega mexicano ha concluido su etapa, al frente del cuadro del Pedregal.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Pumas hace oficial la salida del director técnico Efraín Juárez

La novela Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM llegó a su fin. Este día la directiva Universitaria da a conocer que concluye la etapa del director mexicano al frente del equipo del Pedregal.

Por medio de sus redes sociales del equipo, en un breve comunicado, informa que después de hablar con la directiva sobre su salida, ha terminado su etapa como director técnico del primer equipo.Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales.

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En el comunicado no se menciona el posible sustituto solo que seguirán trabajando con la misma determinación, para alcanzar los objetivos deportivos que nuestra historia y su afición.

En los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como los planes del torneo Apertura 2026.