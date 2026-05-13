    Liga MX

    Pumas estrenará película al final del Torneo Clausura 2026

    El equipo de la UNAM reveló el póster y fecha de estreno previo a las Semifinales de la Liga MX.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Pumas tendrá su pleícula, próximamente en cines: ¿de qué trata?

    A un día de enfrentar al Pachuca en las Semifinales de ida de la Liga MX, Pumas reveló el póster y la fecha de estreno de la película que lanzará al final del Torneo Clausura 2026.

    Hace unos días se anunció que la cinta se llamará “Pumas desde la cuna” y este día se confirmó que su fecha de estreno es el próximo jueves 28 de mayo con proyección en las salas de Cinépolis.

    PUBLICIDAD

    El club de la UNAM también dio a conocer el póster oficial donde figuran Efraín Juárez, Keylor Navas, Guillermo Martínez, Pablo Bennevendo, así como las jugadoras Stephanie Ribeiro y Ana Mendoza, y el juvenil Eugenio Guerra.

    “Hay historias que merecen ser contadas y una pasión que se hereda de generación en generación. Nos emociona anunciar el gran estreno de ‘Puma desde la cuna’ este 28 de mayo en las salas de Cinépolis.

    “Un viaje a la esencia de nuestro club y el camino recorrido durante este torneo que no te puedes perder. Revive cada momento, cada grito y cada batalla desde una perspectiva única”, escribió Pumas en su cuenta de X.

    Los detalles del largometraje llegan días después de que Efraín Juárez declara que, mientras él esté en el banquillo, Pumas tendrá escenarios "de película", refiriéndose a la dramática clasificación a Semifinales.

    Tras eliminar al América con un marcador global de 6-6 gracias a la posición en la tabla, Pumas visitará este jueves al Pachuca en el Estadio Hidalgo en el partido de ida. El duelo de vuelta se celebrará el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

    Video Efraín Juárez al borde del llanto tras recibir un inesperado presente de TUDN
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El hilo rojo
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX