Liga MX Pumas estrenará película al final del Torneo Clausura 2026 El equipo de la UNAM reveló el póster y fecha de estreno previo a las Semifinales de la Liga MX.

Video Pumas tendrá su pleícula, próximamente en cines: ¿de qué trata?

A un día de enfrentar al Pachuca en las Semifinales de ida de la Liga MX, Pumas reveló el póster y la fecha de estreno de la película que lanzará al final del Torneo Clausura 2026.

Hace unos días se anunció que la cinta se llamará “Pumas desde la cuna” y este día se confirmó que su fecha de estreno es el próximo jueves 28 de mayo con proyección en las salas de Cinépolis.

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El club de la UNAM también dio a conocer el póster oficial donde figuran Efraín Juárez, Keylor Navas, Guillermo Martínez, Pablo Bennevendo, así como las jugadoras Stephanie Ribeiro y Ana Mendoza, y el juvenil Eugenio Guerra.

🎬 ¡PUMAS LLEGA A LA PANTALLA GRANDE! 🎞️



Hay historias que merecen ser contadas y una pasión que se hereda de generación en generación. Nos emociona anunciar el gran estreno de "Puma desde la cuna" este 28 de mayo en las salas de Cinépolis.



Un viaje a la esencia de nuestro club… pic.twitter.com/ns2uzDjqy2 — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

“Hay historias que merecen ser contadas y una pasión que se hereda de generación en generación. Nos emociona anunciar el gran estreno de ‘Puma desde la cuna’ este 28 de mayo en las salas de Cinépolis.

“Un viaje a la esencia de nuestro club y el camino recorrido durante este torneo que no te puedes perder. Revive cada momento, cada grito y cada batalla desde una perspectiva única”, escribió Pumas en su cuenta de X.

Los detalles del largometraje llegan días después de que Efraín Juárez declara que, mientras él esté en el banquillo, Pumas tendrá escenarios "de película", refiriéndose a la dramática clasificación a Semifinales.

Tras eliminar al América con un marcador global de 6-6 gracias a la posición en la tabla, Pumas visitará este jueves al Pachuca en el Estadio Hidalgo en el partido de ida. El duelo de vuelta se celebrará el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.