Liga MX Efraín Juárez corta ilusión de Pumas: Aún no estamos en Liguilla El técnico de Pumas no piensa más allá de la calificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Video Efraín Juárez enfría a Pumas con dura advertencia sobre la Liguilla

Efraín Juárez cortó la ilusión de la afición de Pumas al recordar que todavía no están calificados a Liguilla pese a su triunfo por 3-1 sobre Mazatlán de este domingo en el cierre de la Jornada 14 de Liga MX.

En la conferencia de prensa postpartido, Efraín Juárez aseguró que el clasificar a Liguilla sigue siendo el objetivo número uno de Pumas, aunque haya quienes ponen a su equipo entre los candidatos a ganar el título del Clausura 2026.

PUBLICIDAD

“Sería muy irrespetuoso de nuestra parte hoy, hablar de otras cosas que no sea el primer objetivo, matemáticamente no estamos, quedan tres fechas”, sentenció el estratega mexicano.

Pumas podría amarrar su pase a Liguilla si vence a San Luis

Con su victoria sobre Mazatlán, Pumas llegó a 27 puntos para escalar al cuarto lugar de la Liga MX. Un triunfo ante San Luis en la Jornada 15 podría darle su calificación a la fiesta grande. Efraín Juárez destacó la posibilidad de clasificar con dos fechas por disputar.

“Antes no pasaba esto, que teníamos la posibilidad muy cerca, faltando tres fechas, normalmente siempre se hacían números, nos faltaban dedos en la última jornada.

“Hoy quiero pensar en San Luis, un partido muy importante de visita, y ahí si el resultado se da y los demás resultados se dan, podríamos empezar a platicar de otras circunstancias”, señaló Efraín Juárez.