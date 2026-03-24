Liga MX América, Cruz Azul y Atlante jugarán en el Estadio Banorte en el Apertura 2026 Mikel Arriola confirmó que el Estadio Banorte será casa de tres equipos de la Liga MX tras el Mundial 2026.

Video Estadio Banorte será casa de América, Cruz Azul y Atlante tras el Mundial 2026

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que para el Torneo Apertura 2026 tres equipos de la Liga MX jugarán en el Estadio Banorte.

Los clubes que disputarán sus partidos de local en el Estadio Banorte son América, Cruz Azul y Atlante, que jugará en Primera División tras comprar la franquicia de Mazatlán FC.

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“En México, la inversión, solamente para este Mundial se estima en alrededor de 3 mil millones de dólares. El Estadio Banorte representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, Atlante, Cruz Azul y América”, mencionó Mikel Arriola ante la prensa.

El Estadio Banorte será reinaugurado este sábado 28 de marzo con el partido amistoso entre México y Portugal de cara al Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

El Estadio Banorte podría tener más partidos antes de la Copa del Mundo, pues América ya solicitó a la Liga MX volver al recinto para jugar el tramo final del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, de TUDN, el Clásico Joven América vs. Cruz Azul, del próximo sábado 11 de abril, se jugará en el Estadio Banorte.

Con la confirmación de Mikel Arriola, la Liga MX tendrá el reto de conformar un calendario con América, Cruz Azul y Atlante jugando en el Estadio Banorte.