Liga MX Puebla vs. Querétaro EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Camoteros y Gallos Blancos se enfrentan en la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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Inicia la última jornada de la Liga MX y en el Estadio Cuauhtémoc se medirán Puebla vs. Querétaro, dos equipos que ya piensan en la planeación del siguiente torneo y que tal vez muchos de sus jugadores se jueguen la permanencia en sus equipos en este encuentro.

Durante la última fecha del Clausura 2026 los Camoteros sucumbieron en su visita al Monterrey, lo que los envió al penúltimo lugar de la tabla al acumular su novena victoria a cambio de solo tres victorias y cuatro empates, para un total de 13 puntos.

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Por su parte, los Gallos Blancos sacaron el empate en casa ante Cruz Azul en la Jornada 16, con lo que llegaron a 17 puntos y se colocaron en el puesto 14 al conseguir tres victorias, ocho empates y cinco descalabros.

HORARIO Y DÓNDE VER PUEBLA VS. QUERÉTARO

Cuándo: el juego es este viernes 24 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

Horario: el partido inicia en México a las 9:00 pm; en Estados Unidos es a las 11:00 pm tiempo del Este, 10:00 pm tiempo del Centro y 8:00 pm tiempo del Pacífico.