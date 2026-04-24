Liga MX Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 17 del Clausura 2026 Mantente al tanto de los resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026, la última de la Fase Regular de la Liga MX.

Video A qué hora y dónde ver la última jornada de la Liga MX de fútbol este sábado 25 de abril de 2026

Estos son los resultados al momento de la Jornada 17 de la Liga MX Clausura 2026. Hasta ahora ya hay cinco equipos clasificados para la fiesta grande del futbol mexicano y aquí se define todo, con la última fecha del certamen en su Fase Regular.

Hay hasta cinco equipos que buscan los últimos tres boletos a la llamada 'Fiesta Grande' del Futbol Mexicano y los frentes estarán que arden en este fin de semana que se acaba la Fase Regular para posteriormente, dar paso a la Liguilla.

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RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 17 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Al momento Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca son los únicos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque América tiene su boleto de forma virtual.

Partidos del viernes 24 de abril