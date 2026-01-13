Puebla vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
La Franja y los Cañoneros llegan a este encuentro con una derrota a cuestas, por lo que buscan recomponer el camino.
Puebla vs. Mazatlán abre la primera jornada doble de la Liga MX Clausura 2026, Fecha 2, en el que La Franja intentará sacudirse la hegemonía púrpura de tres juegos consecutivos sin ganar; el último triunfo fue en el Clausura 2024 por 3-2.
Ambas escuadras llegan tras una derrota en la Fecha 1; los Cañoneros cayeron en casa ante FC Juárez mientras que los de La Franja perdieron en su visita al Atlas, que pudo ganar por más goles en el Jalisco.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 2 DE LIGA MX
Todo parece que es la gira del adiós para Mazatlán FC a falta del anuncio oficial sobre su venta al Atlante, que busca regresar al máximo circuito del futbol mexicano para el próximo torneo.
Puebla, por su parte, ahora deberá compartir escenario como local en el Clausura 2026, pues Cruz Azul también jugará en esa condición en el Estadio Cuauhtémoc este semestre en una cancha que busca estar apta para ser considerada como instalación de entrenamiento de alguna selección para el Mundial 2026.
- Cuándo es el Puebla vs. Mazatlán FC de la Liga MX: el partido es el martes 13 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.
- A qué hora es el Puebla vs. Mazatlán FC de la Liga MX: el juego comienza a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Puebla vs. Mazatlán FC de la Liga MX: sigue la transmisión de este partido en Estados Unidos por la señal de ViX.