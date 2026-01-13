Liga MX Puebla vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 La Franja y los Cañoneros llegan a este encuentro con una derrota a cuestas, por lo que buscan recomponer el camino.

Video Así puedes ver el Puebla vs. Mazatlán FC de la Jornada 2 del Clausura 2026

Puebla vs. Mazatlán abre la primera jornada doble de la Liga MX Clausura 2026, Fecha 2, en el que La Franja intentará sacudirse la hegemonía púrpura de tres juegos consecutivos sin ganar; el último triunfo fue en el Clausura 2024 por 3-2.

Ambas escuadras llegan tras una derrota en la Fecha 1; los Cañoneros cayeron en casa ante FC Juárez mientras que los de La Franja perdieron en su visita al Atlas, que pudo ganar por más goles en el Jalisco.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUEBLA VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 2 DE LIGA MX

Todo parece que es la gira del adiós para Mazatlán FC a falta del anuncio oficial sobre su venta al Atlante, que busca regresar al máximo circuito del futbol mexicano para el próximo torneo.

Puebla, por su parte, ahora deberá compartir escenario como local en el Clausura 2026, pues Cruz Azul también jugará en esa condición en el Estadio Cuauhtémoc este semestre en una cancha que busca estar apta para ser considerada como instalación de entrenamiento de alguna selección para el Mundial 2026.