Liga MX América vs. Toluca: Helinho protagoniza discusión con aficionado camino a los vestidores La bronca del brasileño no terminó en el campo de juego y respondió con fuerza a un aficionado en el estadio.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Siguieron en los vestidores: Henry y Helinho, involucrados en bronca

Durante la derrota del Toluca ante América, hubo varios conatos de bronca, uno de ellos entre Helinho y Alejandro Zendejas.

Los incidentes se extendieron a la zona del túnel previo a los vestidores, donde se ve un forcejeo y empujones en los que se ve involucrado Helinho y Henry Martín.

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Con el correr de los minutos tras el primer clip que se viralizó en redes sociales, salió otro desde otro punto del Estadio Banorte, en el que se ve y se escucha como le gritan al jugador de los Diablos Rojos.

En el video se ve que un aficionado provoca a Helinho, que con la calentura de lo sucedido responde de la misma manera haciendo una seña obscena y golpeando el cristal.

Acto seguido, otro fanático reta al jugador además de burlarse de él, mientras se escucha un grito racista hacía el brasileño.

Ahora, América visitará al León y cerrará en casa frente al Atlas, mientras que Toluca visitará a Mazatlán FC, que incluso regalará boletos para despedirse de la Liga MX, y cerrará en casa ante León.