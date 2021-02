“No pensé nada (tras el autogol), me quedo con lo mejor que tengo y una de mis mejores virtudes es el juego aéreo, sentí un ligero empujón en la parte de atrás, para mí es foul, pero me quedo con lo bueno que hice en el partido: de nueve juegos aéreos gané ocho, hasta que metí el gol, gané todas esas bolas que estuvieron cerca, en duelos por el suelo, de cuatro gané tres.

“Yo me quedo con todo lo bueno, el autogol me vale madre, es lo mejor que tengo, no pasa nada, es parte del futbol, era para que se pusiera un poquito más bueno el partido y así conseguir otro gol más”, comentó el Pollo en entrevista exclusiva con Erick López de TUDN.