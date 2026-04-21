Liga MX Playera de Chivas aparece en WrestleMania 42 y cautiva a Drew McIntyre El luchador de WWE quedó impresionado con el jersey del Guadalajara y hasta pronunció el nombre del equipo.

Video Estrella de la WWE quedó 'enamorado' del escudo de Chivas l VIDEO

Chivas sigue apareciendo en los eventos más importantes alrededor del mundo y esta ocasión lo hizo en WrestleMania 42, el evento más importante de WWE que se llevó a cabo este fin de semana en Las Vegas.

Luego de que la playera del Guadalajara apareciera en el concierto de Karol G en Coachella, un Chivahermano portó el jersey rojiblanco y sorprendió a una súper estrella de WWE.

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En la firma de autógrafos de WWE World, un fan de Chivas pasó con su camiseta del equipo a que Drew McIntyre le firmará un poster en la que aparece el rostro del luchador escocés y de CM Punk, quien protagonizó la lucha estelar de WrestleMania 42 junto a Roman Reigns.

Después de saludar al fan, Drew McIntyre se quedó viendo fijamente el escudo de Chivas, por lo que el aficionado tuvo que explicarle que se trataba del equipo de la Liga MX. El luchador sorprendió al fan al mencionar “Guadalajara” y posteriormente le firmó su poster.

Lamentablemente, Chivas no le trajo suerte a Drew McIntyre, pues perdió su combate ante Jacob Fatu en la noche uno de WrestleMania 42 que se celebró en el Allegiant Stadium de Las Vegas ante más de 50 mil aficionados.