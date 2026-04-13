Liga MX Chivas sorprende con aparición en concierto de Karol G en Coachella La playera del Rebaño hizo un inesperado cameo en la presentación de la artista colombiana.

Video Chivas aparece en el concierto de Karol G en Coachella

Chivas es tendencia en redes sociales y no por su derrota ante Tigres por 4-1, sino porque tuvo un inesperado cameo en el concierto de Karol G en Coachella.

La artista colombiana hizo historia al ser la primera mujer latina que encabeza un cartel de Coachella, uno de los festivales más grandes e influyentes del mundo, y el Guadalajara estuvo presente en el histórico momento.

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Y es que, en el último número de Karol G, un bailarín realizó su presentación con la playera de Chivas y se robó los reflectores de la afición mexicana que identificaron la camiseta y de inmediato compartieron las imágenes en redes sociales.

Además de la de Chivas, apareció otra playera del futbol mexicano, la de los Leones Negros, equipo que también tiene sede en Guadalajara.

Karol G tiene una gran conexión con México, incluso llevó un mariachi conformado de puras mujeres para interpretar sus canciones con un toque mexicano en Coachella.

Pese a perder por goleada ante Tigres, Chivas se mantuvo líder del Clausura 2026 tras la Jornada 14 con 31 puntos. El Rebaño cierra la Fase Regular del torneo enfrentando a Puebla, Necaxa y Xolos.