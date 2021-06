“¿Quién no va a tener el deseo de estar en selección? A mí siempre me ha gustado que el jugador tenga el deseo de estar en su selección, que le cause esa motivación grande de poder estar. Sabemos que son dos jugadores importantes que se nos van, sumado a los otros dos que están con la selección mexicana (Carlos Salcedo y ‘Chaka’ Rodríguez), pues serían cuatro”, comentó el ‘Piojo’ Herrera en conferencia de prensa este viernes.