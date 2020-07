El estratega apuntó que "sacamos la pelota hasta el último cuarto de ellos, como sacarla, como llevarla ahí, eso lo tienen claro los jugadores, ahora hay que trabajar en como terminarlas, hoy no nos acercamos tanto como hubiera querido pero si marcamos un gol y poco a poco los delanteros van a estar más finos".

Además, Palencia aceptó que no tenían planeado quedar eliminados en esta etapa del torneo, aunque su plantel ha sufrido muchas bajas para encarar este certamen.

"Creo que el tema de la cuarentena, de que se me contagiaron algunos, a algunos les dio gripa, a otros tos, otros lesiones musculares, no pude contar con todo el plantel como en el partido ante Tigres que tuve más plantel y el equipo mostró una mejor cara, creo que lo mejor es el gol y ver a chicos de los que puedo echar mano en caso de que falten jugadores del primer equipo", añadió.

Sobre la posible salida de Sebastián Vegas con rumbo a Rayados, el director técnico se limitó a decir que "la directiva me dijo que era mejor que no jugara pero no conozco más del tema".