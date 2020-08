En charla con TUDN , el defensa dejó en claro que no es de su agrado comparar a los planteles, pues cada uno ha tenido cosas importantes; sin embargo, hay un factor común.

"No me gusta comparar, porque siempre le tengo respeto a todos los que han estado acá. Para mí, todos los planteles han sido espectaculares. Para mí, futbolísticamente y de forma grupal, creo que hemos estado mejor, pero, siempre he dicho, a raíz de que llegó Jémez, Caixinha, ahora Robert, creo que nos han dado más una identidad, esa unión y esa competencia que se debe tener, sana. Por eso ha mejorado mucho el equipo y gracias a Dios por eso se han dado frutos", consideró.