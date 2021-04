Entrenador, directivo, formador, visor o analista, nada de eso le interesa a Oribe Peralta, quien aseguró que después de su retiro no desea relacionarse más con el futbol.

"No quiero seguir en el futbol, por la única razón (por la cual seguiría) es para cambiar cosas que hay en este momento y no me gustan, ayudar a los chavos a que sean primero personas y luego futbolistas”, apuntó en entrevista para el podcast regiomontano Creativo.

El jugador de 37 años ya analiza su futuro y lo que será de su vida al dejar del futbol. Su contrato con Chivas finaliza en diciembre y podría no renovarlo pues cada vez recibe menos minutos con el rebaño, "hoy a mis 37 años veo mi retiro más cerca. Físicamente me siento bien, es un contrato el cual quiero terminar, pero puede ser que no pase", dijo.

Durante el Guard1anes 2020, jugó apenas 246 minutos de 1890 posibles, mientras que en el presente Guard1anes 2021 solo acumula 64 de 1170 posibles, en casi cinco torneos solo ha marcado 2 goles.

Asimismo, indicó que se encuentra inscribiendo un libro con su historia de vida, pues considera que el conocer un poco más a profundidad lo que él ha pasado hasta ahora puede inspirar a niños y jóvenes.

“Estoy queriendo inspirar a la gente con mi historia de vida, mi historia de poder dejar algo más allá del futbol y esa siempre ha sido mi idea", añadió.

Peralta cuenta con un palmarés envidiable. A nivel de clubes ha ganado un título de Ascenso MX con León, cuatro veces la Liga MX, dos con Santos y dos con América, además de una Copa MX y dos Ligas de Campeones de Concacaf, también con las Águilas.

Con la Selección Mexicana jugó dos mundiales, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, así como una Copa Oro y una Copa Concacaf.

Pero más allá de todos sus logros, reveló que el jugador que más lo inspirado en su carrera es su excompañero en Santos Laguna y ahora comentarista de TUDN, Oswaldo Sánchez: "fue alguien que me ayudó mucho a crecer, me ayudó mucho también a confiar en mis capacidades, siempre me decía, ‘créetela, güey’, ya tienes que estar listo y tomar las riendas. Siempre fue alguien que me inspiró a creer más".