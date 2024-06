Govea da primera palabras en Chivas: "Tenía muchas ganas"

"Bien, la verdad es que el viaje no se siente cuando tienes tantas ganas de llegar, tenía muchas ganas de vivir ya mi primer día, tengo muchas ganas de vivir mi día a día con la gente también y emocionado la verdad que me sentí muy bien, un poquito de físico y también aspectos tácticos que la verdad es que le hacen bien al equipo, el equipo se ha comportado muy bien y buenas sensaciones con el grupo".

"Si bien recién empecé a convivir con ellos, me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, que quiere conseguir cosas importantes, me recibieron muy bien ya conocía a algunos, el profe muy bien también y la verdad que para ser mis primeras horas me siento muy bien, muy contento".