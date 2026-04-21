Liga MX Cruz Azul jugará como local en el Estadio Banorte este Clausura 2026 La Máquina dio a conocer a través de un comunicado esta noticia que ha caído bien en su afición.

Video Cruz Azul regresará al Estadio Banorte como local ante Necaxa

Cruz Azul regresará a jugar un partidos de local en el Estadio Banorte en este mismo Clausura 2026 de la Liga MX.

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En noticias de última hora, la directiva de La Máquina le ha cumplido el deseo al entrenador Nicolás Larcamón, que quería volver al Coloso de Santa Úrsula antes de que acabara este Clausura 2026.

Los detalles del regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte



A través de un comunicado de prensa, se anunció que Cruz Azul volverá a tener un partido de local en el Estadio Banorte ante Necaxa, en el partido de la Jornada 17 del Causura 2026 de la Liga MX.

"Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido corrrespondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa.

"Agradecemos el apoyo tanto a la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México", señala el comunicado de prensa.

¿La Liguilla para Cruz Azul en el Banorte?



A pesar de que el comunicado anunció la vuelta al Estadio Banorte para Cruz Azul, al final del mismo se apuntó que será únicamente para ese partido ante los Rayos.

"Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla", finaliza el texto publicado en las redes sociales.

La última vez que Cruz Azul jugó como local en el Estadio Banorte fue el 23 de mayo en la Final del Clausura 2024 ante América.