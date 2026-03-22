Liga MX Nico Sánchez confía en que Monterrey levante en la recta final del Clausura 2026 El técnico de los Rayados, Nico Sánchez, advierte que están muy cerca de recuperar a varios jugadores lesionados.

Por: TUDN Síguenos en Google

. Imagen Mexsport

Con una derrota más de Monterrey a cuestas, ahora 3-2 ante Chivas, y con la que suman ya seis en le Clausura 2026, el técnico del cuadro regio, Nicolás Sánchez, afirmó que no se darán por vencidos en ningún momento.

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"Va a sonar medio 'canchero', como decimos en Argentina, pero nosotros no estamos acostumbrados ni estamos criados para tirar la toalla en el futbol. Y entiendo que los jugadores que tenemos hoy abundan en eso, son los que contagian, entonces en eso nos apoyamos, de ahí, siempre para adelante".

Un tema que ha mermado el funcionamiento de los Rayado s es el de las lesiones, tal es el caso de Sergio Canales e Iker Fimbres, sin embargo, el estratega advirtió que pronto podrán contar con varios de estos jugadores en recuperación.

"Con respecto a las lesiones, sí, es un tema que traemos hoy, entiendo que, más allá del buen futbol que podamos mostrar o no, sí creo que estamos compitiendo, que los chicos están haciendo un esfuerzo muy grande y ahora, en estas semanas, vamos a aumentar las cargas para llegar con mejor aire a lo que resta del campeonato y a la Liguilla".

'TECATITO' CORONA AÚN SIN DIAGNÓSTICO

Antes del inicio del encuentro, una vez más se encendieron las alarmas del Monterrey, luego de que Jesús 'Tecatito' Corona no pudiera arrancar ante las Chivas debido a una molestia, aunque Nico Sánchez espera no sea de consecuencias graves.